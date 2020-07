Atalanta foetert na vederlichte penalty’s van Cristiano Ronaldo

Het coronavirus raakte Bergamo in het hart, maar Atalanta heeft uit alle ellende blijkbaar bijzonder veel kracht geput en is stilaan ongenaakbaar in de Serie A.

Met 15 op 15 trok het naar Turijn, waar het ook nu weer vrank en vrij acteerde. Juventus hapte naar adem en onderging gewoon de wet van de sterkste. Zapata vertaalde het overwicht van de bezoekers na een kwartier in de 0-1.

Ook na de pauze was er niet meteen beterschap bij de thuisploeg, maar de scheidsrechter hielp de thuisploeg een handje.

Licht handspel leverde Juventus een strafschop op, die keihard werd omgezet door Cristiano Ronaldo.

Die gelijkmaker zorgde al voor opluchting in het Juventus Stadium, maar het Juve-bestuur zat er toch weer beteuterd bij toen ex-Genk-speler Roeslan Malinovski met zijn rechter de 1-2 in doel nagelde.

Met een 1-2-zege had Atalanta na 32 speeldagen op amper 6 punten van Juve kunnen komen en had het zich dus kunnen ontpoppen tot grootste uitdager van Juve in het Italiaanse titeldebat.

Maar in de staart van de wedstrijd ging de bal opnieuw op de stip, ook al een klein geschenkje na handspel.

Cristiano Ronaldo faalde niet, bij Juve werd de late gelijkmaker onthaald als een titeldoelpunt.

Atalanta loopt niet in en Juve kruipt op zijn beurt nog wat verder weg van Lazio, dat in de vooravond nog maar eens verloor.