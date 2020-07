Ook zonder geblesseerde Lukaku wipt Inter weer over Atalanta en Lazio

Geen Romelu Lukaku dus bij Inter. De Rode Duivel sukkelt met een blessure - coach Antonio Conte wilde niet verklappen wat er precies scheelt - en mocht tegen Torino toekijken vanaf de tribunes.

Zo kon hij goed zien hoe Inter-doelman Handanovic na een dik kwartier flink de mist inging. Bij een corner loste de Sloveen knullig de bal, die pardoes voor de voeten van Belotti viel. De goaltjesdief van de bezoekers pakte het geschenkje gretig uit.

De thuisploeg kon de scheve situatie pas na de rust rechtzetten. Eerst maakte Young op aangeven van Martinez gelijk en enkele minuten later kopte Godin zijn eerste doelpunt in het Inter-shirt tegen het net. Op het uur legde Martinez de wedstrijd in een beslissende plooi.

Dankzij de driepunter wipt Inter in de stand weer naar de tweede stek. Concurrenten Lazio en Atalanta lieten eerder dit weekend immers allebei punten liggen.