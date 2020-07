Zelfs een owngoal helpt Inter niet aan 3 punten tegen Hellas Verona

Al na 2 minuten kwam Inter in vieze papieren te zitten. Verona-spits Lazovic baande zich een weg door de defensie en trapte de openingsgoal binnen.

Inter ontsnapte aan de 2-0 toen Veloso zijn schot op de paal uit elkaar zag spatten.

Na de rust zocht Inter naar tegengif. Lukaku knalde eerst nog tegen de paal. In de rebound maakte Candreva de 1-1. Enkele minuten later week een schot van (alweer) Candreva af op de onfortuinlijke Dimarco. Ook die bal verdween in doel.

De buit leek binnen voor Inter totdat Veloso in de slotminuten de 2-2-gelijkmaker tegen het net joeg.

Pijnlijk puntenverlies voor de Milanezen, die niet langer de top 3 bevolken. Atalanta staat 1 punt voor Inter, Lazio 3. Het ongrijpbare Juventus telt al 10 punten meer dan Lukaku en co.