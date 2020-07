Lazio krijgt billenkoek van Milan en moet titeldromen stilaan opbergen

Saelemaekers vs. Lukaku

Zonder doelpuntenmakers Immobile en Caicedo - allebei geschorst - had Lazio het niet onder de markt tegen Milan. Het team uit Rome verloor een eerste keer in eigen huis dit seizoen.



Calhanoglu opende halverwege de eerste helft de score met een afgeweken schot. Ibrahimovic knalde met wat geluk de 0-2 binnen vanaf de stip, na de rust was er nog een doelpunt van zijn vervanger Rebic.



Saelemaekers maakte het allemaal van dichtbij mee. Voor de tweede keer op een rij stond hij in de basis bij Milan. Op de flank liep hij regelmatig Jordan Lukaku tegen het lijf. Hij mocht weer invallen en pakte geel voor een fout op Saelemaekers.



Lazio zal nu de achtervolging moeten inzetten als het over 2 weken Juventus nog iets in de weg wil leggen. De twee treffen mekaar op maandag 20 juli in Turijn. Of bakt Milan dinsdag ook de Oude Dame een poets?