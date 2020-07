VIDEO: Record voor Buffon en eindelijk goal met vrije trap voor Ronaldo

Nog voor de match begon, was er reden voor een feestje bij Juventus. Op het wedstrijdblad stond doelman Buffon in de basis. Hij speelde 90 minuten en zit daarmee aan 648 matchen in de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal.

Hij steekt Paolo Maldini voorbij. Die brak in 2009 het record met 647 wedstrijden. In totaal speelde Buffon al 915 clubmatchen in zijn profcarrière.

Op het veld waren de krachtverhoudingen snel duidelijk. Dybala scoorde al na 3 minuten een knappe goal. Cuadrado verdubbelde na wat getreuzel van Ronaldo. Na de rust trok Ronaldo de aandacht opnieuw naar zichzelf.

Hij trapte zijn allereerste vrije trap in doel voor Juventus. Daarvoor had hij 43 vrije trappogingen nodig. In de slotfase legde invaller Djidji de 4-1-eindstand vast.