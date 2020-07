Inter houdt doelpuntenfestival tegen Brescia

Voor het eerst sinds 28 september kreeg Romelu Lukaku in de Serie A een plekje op de bank.



Maar Inter had de Rode Duivel niet nodig om vlotjes uit te lopen op Brescia. Al na 5 minuten trapte Ashley Young de bal in één tijd in de kooi.

Toen Moses neergehaald werd in de zestien, verzilverde Alexis Sanchez de strafschop. D'Ambrosio kopte nog voor de rust de 3-0 tegen het net. Na een kopbalgoal van Gagliardini had Inter zijn schaapjes op het droge.

Lukaku mocht in de 68e minuut zijn shirt toch nog nat maken. Hij zag Eriksen en Candreva de 6-0-eindstand vastleggen.

Inter blijft door deze zege op 4 punten van Lazio. De 2e plaats ligt dus nog altijd binnen de mogelijkheden van Lukaku en co.