VIDEO: 3 héérlijke goals geven Juventus weer ademruimte in titelstrijd

Leider Juventus mocht geen steek laten vallen. Nummer 2 Lazio had namelijk eerder op de avond gewonnen en de kloof weer verkleind tot amper één punt.

Paulo Dybala brak pas in de tweede helft de ban voor Juve. Hij slalomde zich een weg door de Genoa-defensie en knalde netjes binnen: zijn 10e doelpunt van het seizoen.

Een mooie goal, maar Cristiano Ronaldo deed daar nog een serieus schepje bovenop. Een uithaal met rechts vanop meer dan 20 meter verdween staalhard in doel.

En het was nog niet gedaan met de pareltjes. Invaller Douglas Costa had er ook nog wel eentje in petto. De Braziliaan kapte zich vrij aan de rand van de zestien en krulde de bal feilloos in de winkelhaak.

De 1-3 van Pinamonti was uiteindelijk niet meer dan een voetnoot. Juventus blijft op titelkoers, Lazio volgt weer op 4 punten.