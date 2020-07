Atalanta loopt onder de neus van Napoli verder weg met CL-ticket

Champions League-voetbal lijkt Atalanta bijna niet meer te kunnen ontsnappen. Er zijn nog veel punten te verdienen in Italië maar de club van Castagne heeft na deze zege 15 punten voorsprong op Napoli en 12 op AS Roma. Bovendien verkeert het team in bloedvorm. Dit was al de 7e competitiezege op een rij.

Sprankelen deed het niet tegen Napoli. Het was wachten tot na de pauze op doelpunten. Meret, die Ospina was komen vervangen nadat de keeper tegen een ploegmaat gebotst was, moest zich twee keer omdraaien. Eerst na een rake kopbal van Pasalic en daarna bij een schot van Gosens.

Bij Napoli kwam Dries Mertens in zijn 57 minuten op het veld nauwelijks in de buurt van het doel. Zijn club staat nu 6e.