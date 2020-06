Lazio geeft de Italiaanse titelstrijd nog niet op

De uppercut die Atalanta woensdag had uitgedeeld leek nog na te zinderen bij Lazio, want in de eerste helft was het niet veel soeps. De onverslijtbare Franck Ribéry maakte dan ook verdiend de 0-1 na een knappe individuele actie.

Lazio vond zijn draai maar niet en in Turijn wreven ze al in hun handen. Tot Caicedo ietwat theatraal over de benen van doelman Dragowski struikelde. Topschutter Immobile liet zijn 15 (jawel!) strafschop van het seizoen niet onbenut, zijn 28e goal in 28 matchen.

Fiorentina had op basis van het spel recht op een punt, maar kreeg uiteindelijk niets. Daar besliste Luis Alberto over met een droge knal in 2 tijden. Even daarvoor was Jordan Lukaku ingevallen voor een zeldzame cameo dit seizoen.

De slotfase was nog tumultueus, met rode kaarten voor invaller Vlahovic (elleboog) en Lazio-coach Simone Inzaghi in de extra tijd.