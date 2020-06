LIVE: Lukaku brengt zwoegend Inter vanaf de stip op gelijke hoogte

Fase per fase

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Wat zal Sassuolo balen! Het klom meteen op voorsprong en speelde een puike eerste helft, waarbij het levensgevaarlijk was in de omschakeling. Inter was helemaal niet bij de les, maar het venijn zat in de staart. Lukaku vanaf de stip en Biraghi keerden de rollen helemaal om.

Inter was helemaal niet bij de les, maar het venijn zat in de staart. Lukaku vanaf de stip en Biraghi keerden de rollen helemaal om.

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Cristiano Biraghi van Internazionale. 2, 1. goal Internazionale Sassuolo rust 2 1

45+1' eerste helft, minuut 46. Erop en erover. En zo is het toch nog een wereld van verschil: Inter lacht weer na een zeer moeizame eerste helft. Biraghi wordt gevonden op de korte ruimte en ramt de bal van dichtbij met zijn linker hoog in het doel: 2-1. . Erop en erover En zo is het toch nog een wereld van verschil: Inter lacht weer na een zeer moeizame eerste helft. Biraghi wordt gevonden op de korte ruimte en ramt de bal van dichtbij met zijn linker hoog in het doel: 2-1.

44' Gele kaart voor Alessandro Bastoni van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 44 Alessandro Bastoni Internazionale

41' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 41 door Romelu Lukaku van Internazionale. 1, 1. penalty Internazionale Sassuolo rust 1 1

41' eerste helft, minuut 41. Lukaku faalt niet: "oef" bij Inter. Daar is nummer 19 voor Lukaku en het is een belangrijke. Hij pakt de doelman tegenvoets: 1-1. Over de fout: Skriniar werd inderdaad op de hielen getrapt in de zestien, correcte beslissing van de ref. . Lukaku faalt niet: "oef" bij Inter Daar is nummer 19 voor Lukaku en het is een belangrijke. Hij pakt de doelman tegenvoets: 1-1. Over de fout: Skriniar werd inderdaad op de hielen getrapt in de zestien, correcte beslissing van de ref.

40' eerste helft, minuut 40. Penalty! De hemel kan toch opklaren voor Inter. De ref wijst naar de stip. Lukaku heeft de bal al in zijn handen. . Penalty! De hemel kan toch opklaren voor Inter. De ref wijst naar de stip. Lukaku heeft de bal al in zijn handen.

39' eerste helft, minuut 39. Inter sleept zich naar het einde van de eerste helft. We vermoeden dat coach Conte zal uitpakken met een donderpreek. . Inter sleept zich naar het einde van de eerste helft. We vermoeden dat coach Conte zal uitpakken met een donderpreek.

33' eerste helft, minuut 33. Plaatsbal Berardi. De voorhoede van de bezoekers is aartsgevaarlijk, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Inter wijkt, wijkt en wijkt. Berardi viseert de verste paal met zijn linker, maar schildert de bal een meter of twee naast. . Plaatsbal Berardi De voorhoede van de bezoekers is aartsgevaarlijk, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Inter wijkt, wijkt en wijkt. Berardi viseert de verste paal met zijn linker, maar schildert de bal een meter of twee naast.

31' eerste helft, minuut 31. Ze doen het niet alleen op de counter. Sassuolo legt een fraaie combinatie op de mat, maar aan de tweede paal is er nog een reddende engel voor de thuisploeg. We zijn ruim een halfuur ver: Inter is onherkenbaar, Eriksen en Lukaku zijn onzichtbaar.

We zijn ruim een halfuur ver: Inter is onherkenbaar, Eriksen en Lukaku zijn onzichtbaar.

30' eerste helft, minuut 30. Het wordt een stukje potiger. Djuricic wordt even onder de Milanese grasmat gestoken, maar ook nu blijven de kaarten op zak. . Het wordt een stukje potiger. Djuricic wordt even onder de Milanese grasmat gestoken, maar ook nu blijven de kaarten op zak.

29' eerste helft, minuut 29. Conte schreeuwt om tweede geel. Verdediger Skriniar wil met een Zidane-beweging Rogerio in de wind zetten. Het duo haakt in elkaar voor de neus van Inter-coach Conte, die een tweede gele kaart ruikt voor de Sassuolo-verdediger. De ref ziet dat anders. . Conte schreeuwt om tweede geel Verdediger Skriniar wil met een Zidane-beweging Rogerio in de wind zetten. Het duo haakt in elkaar voor de neus van Inter-coach Conte, die een tweede gele kaart ruikt voor de Sassuolo-verdediger. De ref ziet dat anders.

26' eerste helft, minuut 26. Inter vindt maar geen oplossing en Sassuolo vindt in de rug van Valero en Gagliardini steeds weer de vrije man. Dat is meestal de sluwe Djuricic, die heel slim tussen de lijnen loopt. Deze voorsprong is gewoon terecht. . Inter vindt maar geen oplossing en Sassuolo vindt in de rug van Valero en Gagliardini steeds weer de vrije man. Dat is meestal de sluwe Djuricic, die heel slim tussen de lijnen loopt. Deze voorsprong is gewoon terecht.

25' Gele kaart voor Milan Škriniar van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 25 Milan Škriniar Internazionale

23' eerste helft, minuut 23. Rogerio kwakt Moses nogal opzichtig tegen de grond. Hij betaalt de rekening voor de eerdere foutjes van zijn ploegmaats en komt in het boekje van de ref. . Rogerio kwakt Moses nogal opzichtig tegen de grond. Hij betaalt de rekening voor de eerdere foutjes van zijn ploegmaats en komt in het boekje van de ref.

23' Gele kaart voor Rogerio van Sassuolo tijdens eerste helft, minuut 23 Rogerio Sassuolo

18' eerste helft, minuut 18. Djuricic (ex-Anderlecht) is een gesel. Sassuolo speelt echt wel met zijn geluk. Djuricic wandelt weer door de Inter-defensie, maar zijn assist is niet op maat voor Caputo. Inter mag niet mopperen over deze tussenstand. . Djuricic (ex-Anderlecht) is een gesel Sassuolo speelt echt wel met zijn geluk. Djuricic wandelt weer door de Inter-defensie, maar zijn assist is niet op maat voor Caputo. Inter mag niet mopperen over deze tussenstand.

17' eerste helft, minuut 17. De organisatie bij Inter is kaas met gaten. De thuisploeg valt met veel manschappen aan, maar laat zoveel ruimte in de rug. Daar speelt Sassuolo handig op in, al heeft het al heel wat rooskleurige counters naar de vaantjes geholpen. Vooral Djuricic wordt voortdurend uit het oog verloren.

Daar speelt Sassuolo handig op in, al heeft het al heel wat rooskleurige counters naar de vaantjes geholpen. Vooral Djuricic wordt voortdurend uit het oog verloren.

15' Redding. Het gaat meteen naar de overkant, waar Lukaku foutief wordt afgestopt. Biraghi krult zijn vrijschop snel voor doel, Consigli stopt wat onorthodox. . eerste helft, minuut 15. Redding Het gaat meteen naar de overkant, waar Lukaku foutief wordt afgestopt. Biraghi krult zijn vrijschop snel voor doel, Consigli stopt wat onorthodox.

14' eerste helft, minuut 14. Inter begint weer te beven. Djuricic mag opnieuw doen wat hij wil, maar vindt Caputo deze keer niet. Ranocchia, toch vooral bankzitter, staat al de hele match te zwemmen in de Inter-defensie. . Inter begint weer te beven. Djuricic mag opnieuw doen wat hij wil, maar vindt Caputo deze keer niet. Ranocchia, toch vooral bankzitter, staat al de hele match te zwemmen in de Inter-defensie.

12' eerste helft, minuut 12. Kopbal Alexis: bijna! We mogen toch een kans noteren voor Inter, dat eindelijk eens de linkerkant opzoekt. Biraghi zwiept de bal voor de kooi, de aanstormende Sanchez knikt niet ver naast. . Kopbal Alexis: bijna! We mogen toch een kans noteren voor Inter, dat eindelijk eens de linkerkant opzoekt. Biraghi zwiept de bal voor de kooi, de aanstormende Sanchez knikt niet ver naast.

9' eerste helft, minuut 9. Inter oogt een beetje aangeslagen, want de aanvallen lopen snel spaak. Het is ook opletten voor de omschakeling bij Sassuolo. Daar zit meestal muziek in. . Inter oogt een beetje aangeslagen, want de aanvallen lopen snel spaak. Het is ook opletten voor de omschakeling bij Sassuolo. Daar zit meestal muziek in.

6' eerste helft, minuut 6. Inter trekt op deze manier de lijn door van de tweede helft tegen Sampdoria. Die was ook matig en Inter stond in deze openingsminuten nog te slapen. Wordt de thuisploeg snel wakker? . Inter trekt op deze manier de lijn door van de tweede helft tegen Sampdoria. Die was ook matig en Inter stond in deze openingsminuten nog te slapen. Wordt de thuisploeg snel wakker?

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Francesco Caputo van Sassuolo. 0, 1. goal Internazionale Sassuolo rust 0 1

4' eerste helft, minuut 4. 0-1! Kijk eens aan: het is bingo en Inter wordt koud gepakt. Djuricic heeft vrije baan en speelt op het gepaste moment door naar Caputo, die die kans niet laat liggen. De bezoekers staan op voorsprong. . 0-1! Kijk eens aan: het is bingo en Inter wordt koud gepakt. Djuricic heeft vrije baan en speelt op het gepaste moment door naar Caputo, die die kans niet laat liggen. De bezoekers staan op voorsprong.

2' eerste helft, minuut 2. De ref moet al een eerste brandje blussen. Berardi laat zich meteen gelden bij Bastoni, die met een grimas blijft liggen. Een visitekaartje, zeg maar. . De ref moet al een eerste brandje blussen. Berardi laat zich meteen gelden bij Bastoni, die met een grimas blijft liggen. Een visitekaartje, zeg maar.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De scheidsrechter geeft na een minuut stilte - en met een beetje vertraging - zijn goedkeuring: we voetballen in Giuseppe Meazza. Dit Sassuolo zou op papier geen al te zware brok voor Inter mogen vormen. . Aftrap! De scheidsrechter geeft na een minuut stilte - en met een beetje vertraging - zijn goedkeuring: we voetballen in Giuseppe Meazza. Dit Sassuolo zou op papier geen al te zware brok voor Inter mogen vormen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:43 vooraf, 18 uur 43. Veel wissels bij Conte. Heeft het te maken met het drukke schema? Coach Antonio Conte schudt alleszins flink met zijn basiself. Onder meer Moses, Biraghi, Valero, Ranocchia en Sanchez promoveren. De Chileen is vanavond de spitsbroeder van Lukaku.

Onder meer Moses, Biraghi, Valero, Ranocchia en Sanchez promoveren. De Chileen is vanavond de spitsbroeder van Lukaku.

18:38 vooraf, 18 uur 38. Inter - Sassuolo. Inter won zondagavond voor eigen volk zijn eerste competitiematch sinds de coronapauze. Vanavond wacht de opdracht van de 27e speeldag al. Nummer 12 Sassuolo komt over de vloer. Inter staat 3e in de stand, op 9 punten van leider Juventus (dat al 27 matchen heeft gespeeld) en op 5 tellen van nummer 2 Lazio (dat later vanavond nog speelt). Hoe zien de verhoudingen er straks uit? Volg het mee op deze pagina.

Nummer 12 Sassuolo komt over de vloer. Inter staat 3e in de stand, op 9 punten van leider Juventus (dat al 27 matchen heeft gespeeld) en op 5 tellen van nummer 2 Lazio (dat later vanavond nog speelt).

Hoe zien de verhoudingen er straks uit? Volg het mee op deze pagina.

18:38 - Vooraf Vooraf, 18 uur 38

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Victor Moses, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen, Borja Valero, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Alexis Sánchez

Opstelling Sassuolo. Andrea Consigli, Mert Muldur, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Rogerio, Pedro Obiang, Filip Djuricic, Francesco Magnanelli, Domenico Berardi, Francesco Caputo, Jeremie Boga