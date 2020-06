Atalanta geeft Juventus vrijgeleide naar titel na dolle winst tegen Lazio

Lazio was de laatst overgebleven uitdager van Juventus, zeker na de uitschuiver van Inter eerder op de avond. Het maakte in Bergamo meteen zijn intenties duidelijk, daarbij geholpen door een own-goal van De Roon. De 0-2 van Milinkovic-Savic (ex-Genk) was er wel eentje om in te kaderen.

Atalanta had de verdienste dat het niet opgaf en met de goal van de Nederlandse Duitser Gosens kreeg de comeback vorm. Een wondergoal van Malinovski, ook al ex-Genk, was goed voor de gelijkmaker, maar daar liet Atalanta het niet bij.

Lazio-doelman Strakosha schatte een hoekschop verkeerd in en Palomino voltooide in de 80e minuut de ommekeer voor Atalanta. De Bergamasken krijgen hierdoor zowaar weer de 3e plaats van Inter in het vizier. Maar belangrijker is dat Juventus plots weer 4 punten los staat. De geschiedenis leert ons dat dat in deze fase van de competitie doorgaans volstaat voor de Oude Dame.