Lazio is lachende derde na uitstellen van topper tussen Juventus en Inter

Net als vorig weekend strooit het coronavirus ook deze week roet in het eten in de Serie A. Onder andere de topper tussen Juventus en Inter is uitgesteld naar mei. Lazio mocht thuis wel spelen tegen Bologna en kreeg zo de ideale kans om naar de leiding te wippen in het klassement.

De Romeinen stelden niet teleur. Luis Alberto en Joaquin Correa haalden de zege al vroeg in de eerste helft binnen: 2-0. Jordan Lukaku die bleef bij Lazio andermaal 90 minuten op de bank.

Lazio Roma heeft nu 62 punten, Juventus heeft een match minder gespeeld en volgt met 60 punten. Het Inter van Romelu Lukaku heeft 54 punten, maar die ploeg heeft al twee matchen minder op de teller.