LIVE: Ramsey opent de score in kraker tussen Juventus en Inter

Ook Lukaku is "not amused" na balverlies van Candreva. Ontbinden de spitsen straks zelf hun duivels?

eerste helft, minuut 39. Bonucci kopt over. De gevaarlijkste kansen komen vanaf het hoofd van de verdedigers. Nu knikt Bonucci de bal over de kooi van Handanovic.

Ronaldo etaleert even zijn sprintkwaliteiten en snelt een half veld over. Niemand komt maar in zijn schaduw. Ronaldo's trap zoeft recht op Handanovic.

eerste helft, minuut 3. Bij Juventus probeert Douglas Costa een eerste schot af te vuren, maar hij trapt tegen Young aan. Even was er twijfel over handspel. Diezelfde Costa gaat even later de mist in bij een nieuwe doelpoging.