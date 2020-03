Juventus deelt Inter een tik uit in uitgestelde topper

Door het coronavirus werd de topper tussen Juventus en Inter een weekje later en zonder publiek gespeeld. En dat zorgde voor een aparte sfeer.

De trainers torenden met hun bevelen boven iedereen uit. In de 1e helft was er vooral veel frustratie te horen. Op 4 kopkansen na viel er weinig te beleven voor de koffie.

Lukaku stond op een eiland en werd streng bewaakt door Bonucci. De Rode Duivel zou nooit zijn stempel drukken op de wedstrijd en werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald. Toen stond het al 2-0 voor Juventus.

Ramsey had de ban kort na de rust gebroken door het leer tussen de benen van De Vrij binnen te trappen. Dybala verdubbelde de bonus door een trosje Inter-verdedigers in hun hemd te zetten. Met de buitenkant van zijn linkervoet duwde hij de 2-0 binnen.

In de extra tijd kwam Ronaldo nog 2 keer snuffelen aan de 3-0. Maar voor Juventus was de missie al volbracht. Het wipt weer over Lazio naar de leiding. Inter lijkt uitgeschakeld in de titelstrijd.