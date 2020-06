Lukaku fleurt herstart van Serie A op met zijn 18e competitiegoal

Na een flauwe herstart van Inter in de Coppa Italia leek de ploeg van Conte in de competitie wel meteen wakker. Lukaku had al na 10 minuten een reden om te vieren. Na knap samenspel met zijn maatje Martinez en Eriksen werkte Lukaku af. De Rode Duivel vierde het doelpunt door te knielen. Een statement.

Lukaku voelde zich goed en lag met een dribbel op de rechterflank ook aan de basis van de tweede goal. Hij stuurde het leer netjes het straatje in en uiteindelijk zette Martinez de dubbele voorsprong op het bord. De Belgische spits had zelf ook nog een keer een goal aan zijn voet en deelde hier en daar nog een goeie voorzet uit, maar scoren lukte niet meer bij de thuisploeg.

Daardoor werd het nog link want na de rust liet Inter zich verrassen door een schot van Thorsby. Na die aansluitingstreffer verdween de dominantie van Inter volledig maar het lukte Lukaku en co wel om die 2-1-stand vast te houden.

Zo komt Inter weer iets dichter bij Lazio en Juventus. Met nog 12 speeldagen op de teller bedraagt het verschil respectievelijk 5 en 6 punten.