Invaller Saelemaekers slikt met Milan gelijkmaker tegen 10 man van Fiorentina

Milan leek in Firenze op weg naar een tweede overwinning op een rij sinds de verloren stadsderby tegen Inter, maar ondanks een numerieke minderheid veegde Fiorentina de 0-1 van Rebic uit. Alexis Saelemakers viel in net voor de 1-1 van Fiorentina. Beide teams trappelen ter plaatse in de middenmoot.