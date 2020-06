Atalanta laat Bergamo weer een beetje glimlachen met zondagswandeling

Atalanta is een doelpuntenmachine in de Serie A en die trend werd ook na de coronastop meteen doorgetrokken.

Bij de rust stonden er al duidelijke 3-0-cijfers op het scorebord.

Een moedig Sassuolo probeerde na de rust nog te milderen, maar was een stuk minder efficiënt.

Atalanta, dat zich wat in slaap liet wiegen, deed er toch nog eentje bij dankzij de onvermijdelijke Zapata. De 4-1 in de extra tijd was maar een voetnoot.

In het klassement laat Atalanta - met invallers Castagne en Malinovski - nummer 3 Inter na 16 op 18 niet los, al spelen Lukaku en co vanavond nog een inhaalmatch.