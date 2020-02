AS Roma neemt klinkende zege mee in achterhoofd naar Gent

Na een gelijkspel tegen Lazio gevolgd door drie nederlagen heeft AS Roma nog eens een competitiematch kunnen winnen. Het klopte voor de ogen van de eigen fans laagvlieger Lecce. Er stonden 4 verschillende namen op het scoreblad: Ünder, Mkhitaryan, Dzeko en Kolarov.

Voor Dzeko was het zijn 102e doelpunt in het shirt van AS Roma. Hij staat nu op plaats 6 in de topschutterslijst van de club.

De zege geeft AS Roma ongetwijfeld vertrouwen voor de Europa League-verplaatsing naar Gent. Daar verdedigt het deze week een 1-0-zege uit de heenwedstrijd.