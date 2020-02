LIVE: Titelpretendenten Lazio en Inter kijken elkaar in de ogen

16' eerste helft, minuut 16. Vlotte combinatie met Lukaku. Candreva haalt de achterlijn na een prima kaats van Lukaku. De Italiaan legt de bal goed achteruit, maar de Lazio-defensie is er sneller bij dan Lautaro Martinez. Vlotte combinatie met Lukaku Candreva haalt de achterlijn na een prima kaats van Lukaku. De Italiaan legt de bal goed achteruit, maar de Lazio-defensie is er sneller bij dan Lautaro Martinez.

16' eerste helft, minuut 16. Aan de overkant dwingt ook Inter een hoekschop af, maar de corner van ex-Lazio-speler Candreva is ondermaats.

12' eerste helft, minuut 12. Jony probeert zich op zijn linkerflank voorbij zijn mannetje te wurmen. Dat lukt bijna: Inter moet een hoekschop toestaan. De corner van Lazio wordt door Padelli uit het luchtruim geplukt.

10' eerste helft, minuut 10. Even schrikken! Hallo, wat een waarschuwing voor Inter. Vanuit het niet ramt Milinkovic-Savic de bal loeihard op het kader. Een ferme pegel van de Serviër!

8' eerste helft, minuut 8. Striemend fluitconcert voor De Vrij. Inter-verdediger Stefan de Vrij wordt consequent uitgefloten wanneer hij aan de bal komt. De Nederlander heeft een verleden bij de Romein en vertrok niet onder de beste omstandigheden in de Italiaanse hoofdstad. In zijn laatste match voor Lazio - tegen Inter - veroorzaakte hij een penalty waardoor Inter naar de Champions League mocht. Dat zijn ze hier nog niet vergeten.

5' eerste helft, minuut 5. Lautaro Martinez kan bijna profiteren van slordig uitvoetballen bij de thuisploeg. De Lazio-defensie zet het eigen foutje net op tijd recht.

4' eerste helft, minuut 4. Kopbal Godin. Candreva neemt de eerste hoekschop van de wedstrijd voor zijn rekening. Godin klimt het hoogst en buffelt de bal over de kooi van Strakosha.

3' eerste helft, minuut 3. Het is uiteraard nog vroeg, maar voorlopig zit er nog maar weinig schwung in de wedstrijd. Beide teams acteren voorzichtig, ook met de bal in de ploeg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Inter heeft het spel op gang gebracht in een goed gevuld Stadio Olimpico. De scheidsrechter vanavond is Gianluca Rocchi.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:20 vooraf, 20 uur 20. Inter rekent op Romelu Lukaku. De Lukaku van Lazio zit op de bank, die van Inter staat uiteraard wel in de basis. Romelu Lukaku verwelkomt bovendien zijn spitsbroeder Lautaro Martinez weer in het team na een schorsing van twee speeldagen. Winteraankoop Ashley Young komt ook opnieuw aan de aftrap.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Jordan Lukaku moet toekijken. Geen verrassingen in de basiself van de thuisploeg, die met de verwachte 11 namen aan de aftrap komt. Op links neemt Jony de plaats in van de geblesseerde Lulic. Marusic, ex-Kortrijk en Oostende, mag de rechterflank afdweilen. Jordan Lukaku zit op d bank.

19:13 vooraf, 19 uur 13. Inter was laatste team dat Lazio kon kloppen. Bij de thuisploeg ontbreekt aanvoerder Senad Lulic met een blessure. Jordan Lukaku zit in de kern, maar wordt niet in de basis verwacht. Lazio wil vanavond graag revanche nemen voor het 1-0-verlies in Milaan van september. Dat was meteen ook de laatste competitienederlaag voor de Romeinen, die sindsdien al 18 wedstrijden ongeslagen zijn in de Serie A.

19:10 vooraf, 19 uur 10. Lautaro Martinez is er weer bij. Het goeie nieuws voor Inter: trainer Conte kan opnieuw een beroep doen op aanvaller Lautaro Martinez, die de voorbije twee wedstrijden miste door een schorsing. Het slechte nieuws: doelman Samir Handanovic ligt nog altijd in de lappenmand met een handblessure. De druk op reservedoelman Padelli zal groot zijn vanavond.

19:08 vooraf, 19 uur 08. Kraker in Rome. Het Stadio Olimpico in Rome vormt vanavond het decor voor de absolute topper van de 24e speeldag in de Serie A: Lazio-Inter. Bombardeert Lazio zichzelf écht tot titelkandidaat met een zege of blijven de Milanezen op gelijke hoogte met Juventus? Volg de partij op de voet vanaf 20.45u.

19:08 - Vooraf Vooraf, 19 uur 08

Opstelling SS Lazio. Thomas Strakosha, Luiz Felipe, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony, Felipe Caicedo, Ciro Immobile Opstelling SS Lazio Ciro Immobile, Felipe Caicedo, Jony, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Thomas Strakosha

Opstelling Internazionale. Daniele Padelli, Diego Godín, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Antonio Candreva, Matías Vecino, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Antonio Candreva, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín, Daniele Padelli