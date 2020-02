Napoli moet aan de bak bij Cagliari, dat het zonder de geschorste Radja Nainggolan moet stellen. Dries Mertens komt wel aan de aftrap bij de bezoekers en heeft 2 goals nodig om Marek Hamsik te evenaren als topschutter aller tijden bij Napoli. Cagliari is bovendien een geliefd doelwit van Mertens, want in zijn laatste 7 matchen tegen Cagliari scoorde hij 9 keer.