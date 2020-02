VIDEO: Slechte generale repetitie van Roma voor duel met AA Gent

De match tussen Atalanta en AS Roma was een duel tussen de nummer 4 en de nummer 5 in de Serie A. De inzet was dus groot, want de top 4 in Italië mag naar de Champions League. Roma moest een nederlaag absoluut vermijden, want voor de match was de kloof met Atalanta al 3 punten.

Maar de Romeinen, die donderdagavond AA Gent ontvangen in de Europa League, zijn de jongste weken een zwalpend schip. De laatste competitiezege dateert van 19 januari. Sindsdien verloor Roma in de beker van Juventus en in de Serie A ging het na een draw tegen Lazio ook nog onderuit tegen Sassuolo en Bologna.

In de topper tegen Atalanta was er van beterschap nog geen sprake bij Roma, dat wel ging rusten met een gevleide voorsprong. Dzeko strafte een blunder van verdediger Palomino af. Die maakte zijn foutje na de rust wel goed door aan de tweede paal de gelijkmaker binnen te duwen.

Roma was helemaal van slag en de thuisploeg rook bloed. Atalanta drukte door en dat leverde nog voor het uur de 2-1 op. Pasalic stond zo'n 15 seconden op het veld toen hij de 2-1 heerlijk in de verste kruising krulde. Roma had geen antwoord in huis en zal toch met lichte twijfels toeleven naar de match van donderdag tegen AA Gent.