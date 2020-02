Napoli laat zich verrassen door staartploeg Lecce

Weer crisis in Napels

Na de korte heropleving dankzij zeges tegen Lazio, Juventus en Sampdoria is de crisis weer helemaal terug in Napels. Degradatiekandidaat Lecce boekte zijn 2e zege ooit (na 1998) in het Stadio San Paolo.

Lapadula ontpopte zich tot man van de match. Net voor het halfuur zette hij de bezoekers tegen de gang van het spel in op voorsprong. In de tweede helft was zijn kopbal goed voor de 1-2.



Na een prachtige vrije trap in de kruising van Mancosu (1-3) was het kalf verdronken voor Napoli. De spectaculaire omhaal van Callejon (2-3) kwam te laat voor Napoli.

In de extra tijd probeerde Dries Mertens het nog van ver, maar deze keer oogstte hij geen succes. De Rode Duivel was na de rust ingevallen bij Napoli.

Na 3 zeges op een rij (1 in de beker en 2 in de competitie) staat Napoli weer met de voeten op de grond. Met 30 punten in 23 matchen blijft het team in de rechterkolom op de 11e plaats staan. Lecce is 17e.