Invaller Saelemaekers moet met Milan tevreden zijn met een puntje

Milan en Hellas Verona ontlopen elkaar niet veel in het klassement en dat was ook deze namiddag in Milaan te merken. Faraoni zette de bezoekers op voorsprong na een snelle tegenaanval, maar nog voor het halfuur stond het alweer gelijk.

De vrije trap van Calhanoglu week af op de muur en ging in doel: 1-1. Milan, dat het zonder de zieke Zlatan Ibrahimovic moest doen, kreeg daarna de beste kansen, maar Rebic en Castillejo kregen de bal niet tegen het net.

Net na het uur eiste Sofyan Amrabat de schijnwerpers op, maar voor de verkeerde reden. De Nederlander (ex-Club Brugge) ging met zijn voet over de bal op het been van Castillejo en kreeg daar na tussenkomst van de VAR een rode kaart voor.

Niet veel later mocht Alexis Saelemaekers zijn debuut maken. Hij viel in en mocht op de rechtsachterplaats nog iets proberen te forceren. Hij had twee leuke acties in huis, maar de voorzet en het schot die er op volgden, waren niet zuiver genoeg. In de extra tijd kwam Castilllejo nog dicht bij de 2-1, maar zijn poging strandde op de paal.