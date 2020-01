LIVE: Ashley Young fleurt zijn debuut voor Inter op met een assist

Lautaro is in goede doen vandaag. Hij komt naar binnen en haalt uit. Cragno heeft moeite om de bal te verwerken.

eerste helft, minuut 42. Lautaro is in goede doen vandaag. Hij komt naar binnen en haalt uit. Cragno heeft moeite om de bal te verwerken.

Nainggolan gaat zijn kans en trapt van ver. Zijn bal belandt in de tribunes.

eerste helft, minuut 37. Nainggolan gaat zijn kans en trapt van ver. Zijn bal belandt in de tribunes. .

De VAR komt tussen voor een duwtje van Martinez. De fout is te licht om de 1-0 van de tabellen te vegen. Trainer Maran is het daar niet mee eens en ontvangt een gele kaart van de scheidsrechter.

eerste helft, minuut 32. De VAR komt tussen voor een duwtje van Martinez. De fout is te licht om de 1-0 van de tabellen te vegen. Trainer Maran is het daar niet mee eens en ontvangt een gele kaart van de scheidsrechter.

Ashley Young maakt kennis met de Serie A. Pellegrini haalt hem staalhard onderuit, de Engelsman is stevige duels wel gewend uit de Premier League.

eerste helft, minuut 28. Ashley Young maakt kennis met de Serie A. Pellegrini haalt hem staalhard onderuit, de Engelsman is stevige duels wel gewend uit de Premier League.

Lautaro wordt in de diepte gestuurd door Godin. De Argentijn trapt vanuit een scherpe hoek, maar de keeper van Cagliari is alert.

eerste helft, minuut 23. Lautaro dwingt Cragno tot goede redding. Lautaro wordt in de diepte gestuurd door Godin. De Argentijn trapt vanuit een scherpe hoek, maar de keeper van Cagliari is alert. .

Lukaku geeft goed mee met Sensi. Die laat de bal tegen zijn knie botsen. Onderweg wordt de bal aangeraakt door een speler van Cagliari. Lukaku kopt de hoekschop die volgt over de deklat.

eerste helft, minuut 20. Lukaku geeft goed mee met Sensi. Die laat de bal tegen zijn knie botsen. Onderweg wordt de bal aangeraakt door een speler van Cagliari. Lukaku kopt de hoekschop die volgt over de deklat.

De Slovaak moet al vroeg in de match gaan rusten. Ouderdomsdeken Diego Godin is zijn vervanger.

eerste helft, minuut 17. Skriniar moet geblesseerd naar de kant. De Slovaak moet al vroeg in de match gaan rusten. Ouderdomsdeken Diego Godin is zijn vervanger.

9'

eerste helft, minuut 9. De eerste grote kans is voor de bezoekers. Nandez raast over de rechterflank en vindt Simeone. Die waagt zijn kans. De bal zoeft over de kooi van Inter.