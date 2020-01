Inspiratieloos Inter laat dure punten liggen op het veld van Lecce

Fase per fase

16:59 einde, 16 uur 59. Inter laat 2 punten liggen in Zuid-Italië. Na een gesloten match moet Inter tevreden zijn met een puntje. De ploeg van Conte vond geen antwoord op het verdedigend blok van Lecce. Juventus kan vanavond 4 punten uitlopen in de stand. Inter laat 2 punten liggen in Zuid-Italië Na een gesloten match moet Inter tevreden zijn met een puntje. De ploeg van Conte vond geen antwoord op het verdedigend blok van Lecce. Juventus kan vanavond 4 punten uitlopen in de stand.

90+4' tweede helft, minuut 94. Een heet standje voor het doel van Lecce. Gabriel lost de voorzet van Sanchez, andere invaller borja Valero kan niet profiteren. Ook de daaropvolgende hoekschop levert niks op. Een heet standje voor het doel van Lecce. Gabriel lost de voorzet van Sanchez, andere invaller borja Valero kan niet profiteren. Ook de daaropvolgende hoekschop levert niks op.

90+3' Gele kaart voor Biagio Meccariello van Lecce tijdens tweede helft, minuut 93 Biagio Meccariello Lecce

90+1' tweede helft, minuut 91. Inter heeft nog 4 minuten om de 3 punten mee te nemen naar Milaan. Inter heeft nog 4 minuten om de 3 punten mee te nemen naar Milaan.

88' Gele kaart voor Borja Valero van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 88 Borja Valero Internazionale

87' tweede helft, minuut 87. Inter gaat uitdrukkelijk op zoek naar de winning goal. Onder impuls van een bedrijvige Sanchez zoeken de bezoekers wanhopig naar een opening. . Inter gaat uitdrukkelijk op zoek naar de winning goal. Onder impuls van een bedrijvige Sanchez zoeken de bezoekers wanhopig naar een opening.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Lecce, Biagio Meccariello erin, Marco Mancosu eruit wissel Marco Mancosu Biagio Meccariello

83' tweede helft, minuut 83. Conte heeft genoeg gezien en wil de boel omgooien met een dubbele wissel. Alexis Sanchez en Borja Valero moeten in de slotminuten voor 3 punten zorgen. Conte heeft genoeg gezien en wil de boel omgooien met een dubbele wissel. Alexis Sanchez en Borja Valero moeten in de slotminuten voor 3 punten zorgen.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Internazionale, Borja Valero erin, Marcelo Brozovic eruit wissel Marcelo Brozovic Borja Valero

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Internazionale, Alexis Sánchez erin, Stefano Sensi eruit wissel Stefano Sensi Alexis Sánchez

81' tweede helft, minuut 81. Falco schildert vrije trap op de paal. Lecce neemt de wedstrijd in handen. Ze grijpen de bezoekers uit Milaan bij de keel. Een vrije trap van de ingevallen Falco scheert de paal. Wie trekt het laken naar zich toe in de laatste minuten? Falco schildert vrije trap op de paal Lecce neemt de wedstrijd in handen. Ze grijpen de bezoekers uit Milaan bij de keel. Een vrije trap van de ingevallen Falco scheert de paal. Wie trekt het laken naar zich toe in de laatste minuten?

77' tweede helft, minuut 77. Mancosu maakt gelijk. Erg lang heeft Inter niet kunnen genieten van de voorsprong. De bezoekers leken vanuit een zetel te gaan voetballen, maar dat was buiten Mancosu gerekend. De aanvaller van Lecce duwt de 1-1 tegen de netten na alweer een omschakeling van de thuisploeg. Mancosu maakt gelijk Erg lang heeft Inter niet kunnen genieten van de voorsprong. De bezoekers leken vanuit een zetel te gaan voetballen, maar dat was buiten Mancosu gerekend. De aanvaller van Lecce duwt de 1-1 tegen de netten na alweer een omschakeling van de thuisploeg.

77' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 77 door Marco Mancosu van Lecce. 1, 1. goal Lecce Internazionale einde 1 1

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Lecce, Filippo Falco erin, Andrea Rispoli eruit wissel Andrea Rispoli Filippo Falco

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Alessandro Bastoni van Internazionale. 0, 1. goal Lecce Internazionale einde 0 1

71' tweede helft, minuut 71. Bastoni verlost Inter. Na een afstandsschot van Sensi krijgt Inter een hoekschop. Die kopt de net ingevallen Bastoni hard binnen aan de eerste paal. Is de ban gebroken voor Inter? Bastoni verlost Inter Na een afstandsschot van Sensi krijgt Inter een hoekschop. Die kopt de net ingevallen Bastoni hard binnen aan de eerste paal. Is de ban gebroken voor Inter?

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Internazionale, Alessandro Bastoni erin, Diego Godín eruit wissel Diego Godín Alessandro Bastoni

67' tweede helft, minuut 67. Het spelbeeld in de tweede helft blijft ongewijzigd. Inter zoekt naar een opening, maar vindt die niet. Lecce rekent op een snelle omschakeling om gevaarlijk te zijn. Het spelbeeld in de tweede helft blijft ongewijzigd. Inter zoekt naar een opening, maar vindt die niet. Lecce rekent op een snelle omschakeling om gevaarlijk te zijn.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Lecce, Zan Majer erin, Gianluca Lapadula eruit wissel Gianluca Lapadula Zan Majer

61' tweede helft, minuut 61. Inter krijgt een vrije trap op een interessante plek. Babacar begaat een lichte overtreding op Barella, die gretig naar de grond gaat. Sensi gaat achter de bal staan, maar plaatst de bal over de deklat. Inter krijgt een vrije trap op een interessante plek. Babacar begaat een lichte overtreding op Barella, die gretig naar de grond gaat. Sensi gaat achter de bal staan, maar plaatst de bal over de deklat.

54' tweede helft, minuut 54. De ploeg van Antonio Conte blijft in hetzelfde bedje ziek. Lecce verdedigt goed en schakelt gevaarlijk om. Gelukkig voor Inter staat ook het vizier van Rispoli niet op scherp. De ploeg van Antonio Conte blijft in hetzelfde bedje ziek. Lecce verdedigt goed en schakelt gevaarlijk om. Gelukkig voor Inter staat ook het vizier van Rispoli niet op scherp.

52' tweede helft, minuut 52. Bij Inter komt de motor weer op gang. Lukaku vindt met een hakje Lautaro, die twijfelt niet en trapt. Gabriel gaat goed plat. Bij Inter komt de motor weer op gang. Lukaku vindt met een hakje Lautaro, die twijfelt niet en trapt. Gabriel gaat goed plat.

47' tweede helft, minuut 47. Lecce begint het sterkst na de herneming. Donati en Babacar schieten naar het doel van Handanovic, maar kunnen de keeper niet in verlegenheid brengen. Lecce begint het sterkst na de herneming. Donati en Babacar schieten naar het doel van Handanovic, maar kunnen de keeper niet in verlegenheid brengen.

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt weer. De spelers van Lecce en Inter zijn aan de tweede helft begonnen in het Stadio Via del Mare. Haalt Lukaku zijn sloophamer boven? De bal rolt weer De spelers van Lecce en Inter zijn aan de tweede helft begonnen in het Stadio Via del Mare. Haalt Lukaku zijn sloophamer boven?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

15:53 rust, 15 uur 53. Conte moet bijsturen tijdens de rust. Inter is er niet in geslaagd om de verdedigende muur van Lecce te doorbreken in de eerste helft. Antonio Conte zal een plannetje moeten uitdokteren om de muur te omzeilen. Conte moet bijsturen tijdens de rust Inter is er niet in geslaagd om de verdedigende muur van Lecce te doorbreken in de eerste helft. Antonio Conte zal een plannetje moeten uitdokteren om de muur te omzeilen.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. VAR keert strafschopbeslissing om. In een zeldzame omschakeling van Lecce kopt Babacar de bal tegen de hand van Sensi. Scheidsrechter Giacomelli fluit eerst een penalty, maar met behulp van de VAR merkt hij dat die beslissing niet de juiste was. VAR keert strafschopbeslissing om In een zeldzame omschakeling van Lecce kopt Babacar de bal tegen de hand van Sensi. Scheidsrechter Giacomelli fluit eerst een penalty, maar met behulp van de VAR merkt hij dat die beslissing niet de juiste was.

43' eerste helft, minuut 43. Het plan van de thuisploeg lijkt prima te werken. Voorlopig vindt een zoekend Inter geen gaatje. Het plan van de thuisploeg lijkt prima te werken. Voorlopig vindt een zoekend Inter geen gaatje.

37' eerste helft, minuut 37. Inter heeft het moeilijk om een stug verdedigend Lecce uit verband te spelen. De ploeg van Antonio Conte domineert, maar weet geen gevaar te creëren. . Inter heeft het moeilijk om een stug verdedigend Lecce uit verband te spelen. De ploeg van Antonio Conte domineert, maar weet geen gevaar te creëren.

32' Gele kaart voor Antonio Candreva van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 32 Antonio Candreva Internazionale

32' eerste helft, minuut 32. Een doelpunt hangt in de lucht voor Inter. Brozovic krijgt een dubbele poging voorgeschoteld, maar de Braziliaanse keeper van Lecce staat twee keer pal. Een doelpunt hangt in de lucht voor Inter. Brozovic krijgt een dubbele poging voorgeschoteld, maar de Braziliaanse keeper van Lecce staat twee keer pal.

29' eerste helft, minuut 29. Brozovic op de paal. Lukaku zit goed in de match. Hij zet een combinatie op met Brozovic. De Kroaat haalt uit en treft de paal. Brozovic op de paal Lukaku zit goed in de match. Hij zet een combinatie op met Brozovic. De Kroaat haalt uit en treft de paal.

28' eerste helft, minuut 28. Inter verhoogt de druk op de thuisploeg. Lecce krijgt de bal niet weg rond de eigen 16, maar Inter komt niet tot een kans. Inter verhoogt de druk op de thuisploeg. Lecce krijgt de bal niet weg rond de eigen 16, maar Inter komt niet tot een kans.

21' eerste helft, minuut 21. Donati gaat door op de enkel van Barella. De scheids consulteert de VAR en beslist dat de overtreding zonder kwaad opzet tot stand kwam. Donati krijgt geel. Donati gaat door op de enkel van Barella. De scheids consulteert de VAR en beslist dat de overtreding zonder kwaad opzet tot stand kwam. Donati krijgt geel.

20' Gele kaart voor Giulio Donati van Lecce tijdens eerste helft, minuut 20 Giulio Donati Lecce

19' eerste helft, minuut 19. Lukaku duwt de bal tegen de touwen, maar de scheidsrechter fluit voor een overtreding op de keeper van Lecce. Nochtans lijkt Gabriel de bal eerst te lossen. . Lukaku duwt de bal tegen de touwen, maar de scheidsrechter fluit voor een overtreding op de keeper van Lecce. Nochtans lijkt Gabriel de bal eerst te lossen.

16' eerste helft, minuut 16. Lautaro en Lukaku zetten een combinatie op, maar veel verder dan een schot hoog over de kooi van Gabriel komt de Argentijnse spits niet. Lautaro en Lukaku zetten een combinatie op, maar veel verder dan een schot hoog over de kooi van Gabriel komt de Argentijnse spits niet.

11' eerste helft, minuut 11. Het wedstrijdplan van Lecce is duidelijk. De ploeg van trainer Liverani loert voortdurend op de counter. Het wedstrijdplan van Lecce is duidelijk. De ploeg van trainer Liverani loert voortdurend op de counter.

7' eerste helft, minuut 7. Mancosu mist opgelegde kans. Lecce komt met een antwoord op het sterke begin van Inter. Via een kopbal komt de bal in de voeten van Mancosu. Die is te verrast om de bal in doel te werken. Inter komt hier goed weg. Mancosu mist opgelegde kans Lecce komt met een antwoord op het sterke begin van Inter. Via een kopbal komt de bal in de voeten van Mancosu. Die is te verrast om de bal in doel te werken. Inter komt hier goed weg.

4' eerste helft, minuut 4. Lukaku met een pegel. Inter zet de tegenstander meteen vast. Na een aflegger van Lautaro Martinez drukt Lukaku af. Zijn schot zeilt een metertje naast. Lukaku met een pegel Inter zet de tegenstander meteen vast. Na een aflegger van Lautaro Martinez drukt Lukaku af. Zijn schot zeilt een metertje naast.

2' eerste helft, minuut 2. Eerste mogelijkheid voor Inter. Candreva komt naar binnen op zijn linkervoet en zet voor. Lukaku kan zijn kopbal niet laag houden. Eerste mogelijkheid voor Inter. Candreva komt naar binnen op zijn linkervoet en zet voor. Lukaku kan zijn kopbal niet laag houden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Romelu Lukaku brengt de bal aan het rollen op het veld van Lecce. Weet hij te scoren vandaag? Aftrap Romelu Lukaku brengt de bal aan het rollen op het veld van Lecce. Weet hij te scoren vandaag?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:38 vooraf, 14 uur 38. Lukaku op zoek naar competitiegoal 15. De strijd om de titel van topscorer in de Italiaanse competitie is nog niet gestreden. Lukaku deelt een tweede plek in de stand met een zekere Cristiano Ronaldo. Beide heren hebben 14 doelpunten op de teller. Ciro Immobile (Lazio) staat ruim op kop van de ranglijst met 23 goals. Kan Romelu Lukaku de Italiaan nog bijbenen? Lukaku op zoek naar competitiegoal 15 De strijd om de titel van topscorer in de Italiaanse competitie is nog niet gestreden. Lukaku deelt een tweede plek in de stand met een zekere Cristiano Ronaldo. Beide heren hebben 14 doelpunten op de teller. Ciro Immobile (Lazio) staat ruim op kop van de ranglijst met 23 goals. Kan Romelu Lukaku de Italiaan nog bijbenen?

14:30 vooraf, 14 uur 30. Lecce - Inter. Inter rekent op spitsenduo Martinez-Lukaku om voor de goals te zorgen tegen staartploeg Lecce. De bezoekers willen over Juventus wippen in de stand. De ploeg uit Turijn komt vanavond nog aan de bak tegen Parma. Bij Inter zit de nieuwe aanwinst Ashley Young niet in de selectie. Volg de match hier live vanaf 15.00u. Lecce - Inter Inter rekent op spitsenduo Martinez-Lukaku om voor de goals te zorgen tegen staartploeg Lecce. De bezoekers willen over Juventus wippen in de stand. De ploeg uit Turijn komt vanavond nog aan de bak tegen Parma. Bij Inter zit de nieuwe aanwinst Ashley Young niet in de selectie. Volg de match hier live vanaf 15.00u.

Opstelling Lecce. Gabriel, Andrea Rispoli, Fabio Lucioni, Luca Rossettini, Cristian Dell'Orco, Giulio Donati, Alessandro Deiola, Jacopo Petriccione, Marco Mancosu, Khouma Babacar, Gianluca Lapadula Opstelling Lecce Gianluca Lapadula, Khouma Babacar, Marco Mancosu, Jacopo Petriccione, Alessandro Deiola, Giulio Donati, Cristian Dell'Orco, Luca Rossettini, Fabio Lucioni, Andrea Rispoli, Gabriel

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Antonio Candreva, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Antonio Candreva, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic