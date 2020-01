Extra tijd en daar is Lazio weer: 9e zege op rij voor de Romeinen

Lazio is de ploeg van het moment in de Serie A en ging tegen Brescia op zoek naar zijn 9e driepunter op rij, al leek dat even mis te lopen toen Mario Balotelli de score opende. De Brescia-spits profiteerde na een dik kwartier van geklungel in de Lazio-defensie.

De bezoekers kregen maar moeilijk grip op de jonge Brescia-regisseur Tonali, die zijn klasse toonde op het middenveld. Toch kwam Lazio vlak voor de rust op gelijke hoogte. Brescia-verdediger Cistana kende niet het gelukkigste moment in zijn profbestaan toen hij in een handvol minuten twee keer geel pakte én een penalty weggaf. Immobile pakte het geschenkje gretig uit: 1-1 vanaf de stip.

Met een mannetje minder verweerde Brescia zich kranig tegen Lazio, dat in de extra tijd toch weer een driepunter uit het vuur sleepte. De onvermijdelijke Immobile vond een gaatje dat net groot genoeg was en prikte de 1-2 binnen, zijn 18e doelpunt in 17 competitiewedstrijden.

Lazio maakt dit seizoen opvallend vaak het verschil in de toegevoegde tijd. Doelpunten in de extra tijd leverden de Romeinen deze jaargang van de Serie A al 8 punten op. Daarnaast werd nog twee keer gewonnen dankzij een doelpunt in de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd.