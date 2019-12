VIDEO: Atalanta vernedert AC Milan (met pareltjes) tot op het bot

2019 is een jaar dat de Atalanta-supporters zullen blijven koesteren. De club uit Bergamo bevestigde de voorbije maanden in Europa het prima seizoen 2018-2019 en naast de kwalificatie voor de 1/8e finales van de Champions League draait Atalanta ook dit seizoen bovenaan mee in de Serie A.

Die hoogconjunctuur mocht AC Milan vanmiddag nog eens aan den lijve ondervinden. Gomez opende snel de score, maar Milan kon de schade nog enigszins beperken. Dat was rond het uur wel anders: Milan slikte een lawine aan Atalanta-goals, de ene nog mooier dan de andere.

De thuisploeg - met Castagne en Malinovski de hele match tussen de lijnen - klokte uiteindelijk af op 5-0 en duikt de winterstop in op de 5e plaats in het klassement, op 4 punten van AS Roma, dat voorlopig het laatste ticket voor de Champions League in handen heeft. Een zeer zwak Milan blijft kleven op de 10e plaats.