Debuut van Gattuso als Napoli-coach halfuurtje uitgesteld door stormschade

Napoli en Parma zijn vanavond pas vanaf 18.30u en niet vanaf 18u aan zet in de Serie A. Het San Paolo-stadion van Napoli wordt opgelapt na het slechte weer van de voorbije dagen en uren. De wedstrijd wordt niet uitgesteld, maar het aanvangsuur is wel opgeschoven tot 18.30u. Dries Mertens begint op de bank in de eerste match van Gennaro Gattuso als Napoli-coach.