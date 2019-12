Lazio dient Juventus eerste competitienederlaag van seizoen toe

Juventus had dit seizoen nog niet verloren in zijn 19 wedstrijden onder coach Maurizio Sarri en toen Ronaldo aan de tweede paal de voorzet van Betancur in doel verlengde, wees niets erop dat de ongeslagen reeks van Juventus tot een einde zou komen.

Maar net voor de rust maakte Luiz Felipe gelijk en diep in de tweede helft kantelde de wedstrijd in de Italiaanse hoofdstad helemaal. Cuadrado moest aan de noodrem trekken en werd van het veld gestuurd na tussenkomst van de VAR.

Lazio profiteerde optimaal van de numerieke meerderheid: Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) controleerde een hoge bal met rechts en knalde meteen met links de 2-1 voorbij Szczesny. De Poolse doelman hield Juve nog even in de match door de penalty van Immobile te keren, maar in de extra tijd maakte Felipe Caicedo het helemaal af: 3-1.