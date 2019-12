De avonturen van Pandev: wereldgoal, penalty afdwingen en 2x geel

De toeschouwers in het Stadio Via del Mare in Lecce hebben zich niet verveeld. Op het halfuur kregen ze een wondermooi doelpunt te zien van Goran Pandev voor Genoa.

De keeper van Lecce werkte de bal slecht weg en betaalde dat cash. Pandev controleerde de bal op zijn borst en pakte meteen uit met een heerlijke lob van meer dan 40 meter. De 36-jarige Macedoniër dwong net voor de rust ook nog een penalty af voor de 0-2.

Genoa vergat daarna om de match helemaal dood te doen en dat brak de club uit Genua zuur op. Lecce maakte nog gelijk en Pandev eiste nog een keer de schijnwerpers op. Hij kreeg geel voor een schwalbe en enkele minuten later kwam hij te laat met zijn tackle en werd hij uitgesloten met zijn tweede gele kaart.