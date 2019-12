LIVE: Schudt Lukaku extrasportieve zorgen van zich af met glansprestatie tegen Roma?

21:38 rust, 21 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45+3' eerste helft, minuut 48. RUST. We gaan rusten met een scoreloos gelijkspel in San Siro. Goed voetbal zagen we niet, Roma mag blij zijn dat Inter de cadeautjes niet aannam. . RUST We gaan rusten met een scoreloos gelijkspel in San Siro. Goed voetbal zagen we niet, Roma mag blij zijn dat Inter de cadeautjes niet aannam.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Vervanging bij Internazionale, Valentino Lazaro erin, Antonio Candreva eruit wissel Antonio Candreva Valentino Lazaro

45+1' eerste helft, minuut 46. Lukaku kopt een lange bal goed door naar Lautaru die wordt neergehaald net buiten de zestien. Geen vrije trap voor Inter, wel voor Roma, dat wel heel goed wegkomt na handspel van de Inter-spits. Lukaku kopt een lange bal goed door naar Lautaru die wordt neergehaald net buiten de zestien. Geen vrije trap voor Inter, wel voor Roma, dat wel heel goed wegkomt na handspel van de Inter-spits.

45+1' eerste helft, minuut 46. We krijgen 3 minuten extra tijd. We krijgen 3 minuten extra tijd.

43' eerste helft, minuut 43. Dag Sinterklaas. De Sint is in San Siro en luistert naar de naam AS Roma. Inter krijgt de kansen in cadeauverpakking aangeboden. Deze keer kan Lukaku profiteren, maar hij moet noodgedwongen naar Brozovic afleggen. Die krijgt dé kans van de wedstrijd, maar besluit hoog over. Dag Sinterklaas De Sint is in San Siro en luistert naar de naam AS Roma. Inter krijgt de kansen in cadeauverpakking aangeboden. Deze keer kan Lukaku profiteren, maar hij moet noodgedwongen naar Brozovic afleggen. Die krijgt dé kans van de wedstrijd, maar besluit hoog over.

42' eerste helft, minuut 42. Vecino niet egoïstisch genoeg. Vecino steelt de bal goed van een Roma-voet en bedient Lukaku. Die speelt meteen terug en Vecino krijgt een goede kans om te schieten. De middenvelder kiest opnieuw voor een pass naar Lukaku met als gevolg het einde van de actie. . Vecino niet egoïstisch genoeg Vecino steelt de bal goed van een Roma-voet en bedient Lukaku. Die speelt meteen terug en Vecino krijgt een goede kans om te schieten. De middenvelder kiest opnieuw voor een pass naar Lukaku met als gevolg het einde van de actie.

39' eerste helft, minuut 39. Vecino zoekt en vindt Lukaku, die staalhard op de bal wil trappen. Een bal raakt hij niet, lucht (en Smalling) wel. Onvrijwillig, maar de Rode Duivel krijgt de fout wel tegen. Vecino zoekt en vindt Lukaku, die staalhard op de bal wil trappen. Een bal raakt hij niet, lucht (en Smalling) wel. Onvrijwillig, maar de Rode Duivel krijgt de fout wel tegen.

38' eerste helft, minuut 38. Geen strafschop. Biraghi slalomt zich een weg in de zestien en gaat dan op de grond liggen. Geen strafschop oordeelt de scheidsrechter, terwijl Biraghi een VAR-moment wilt. Geen strafschop Biraghi slalomt zich een weg in de zestien en gaat dan op de grond liggen. Geen strafschop oordeelt de scheidsrechter, terwijl Biraghi een VAR-moment wilt.

36' eerste helft, minuut 36. Na een duw van Smalling op Lukaku krijgt Inter een vrije trap. Brozovic zet zich erachter, maar zijn schot bereikt het doel niet. Na een duw van Smalling op Lukaku krijgt Inter een vrije trap. Brozovic zet zich erachter, maar zijn schot bereikt het doel niet.

32' eerste helft, minuut 32. Knal Lautaru. Eindelijk nog eens wat animo. Spits in vorm Lautaro gaat achter het kanon staan, maar zijn kogel vliegt net naast. Knal Lautaru Eindelijk nog eens wat animo. Spits in vorm Lautaro gaat achter het kanon staan, maar zijn kogel vliegt net naast.

30' eerste helft, minuut 30. Na een halfuur spelen lijken de buiken van de 22 spelers op het veld vol te zitten van de speculaas en chocolade sinten van vanochtend. Voorlopig zien we weinig kansen en te veel slechte voorzetten. Na een halfuur spelen lijken de buiken van de 22 spelers op het veld vol te zitten van de speculaas en chocolade sinten van vanochtend. Voorlopig zien we weinig kansen en te veel slechte voorzetten.

25' eerste helft, minuut 25. Opnieuw een verloren voorzet bij Roma. Deze keer is het Mchitarjan die niemand vindt. . Opnieuw een verloren voorzet bij Roma. Deze keer is het Mchitarjan die niemand vindt.

22' eerste helft, minuut 22. Roma blijft aandringen. Perotti zet voor langs links, maar niemand is gevolgd. Roma blijft aandringen. Perotti zet voor langs links, maar niemand is gevolgd.

21' eerste helft, minuut 21. Op het middenveld vindt er een eerste duelletje plaats tussen Smalling en Lukaku, beiden ex-United. De verdediger komt er als winnaar uit. Op het middenveld vindt er een eerste duelletje plaats tussen Smalling en Lukaku, beiden ex-United. De verdediger komt er als winnaar uit.

19' eerste helft, minuut 19. Grote kans voor Roma. Roma eist de bal stilaan op en komt eindelijk eens tot het Inter-doel. Zaniolo mag hard uithalen met z'n linker, maar mikt te centraal op Handanovic. . Grote kans voor Roma Roma eist de bal stilaan op en komt eindelijk eens tot het Inter-doel. Zaniolo mag hard uithalen met z'n linker, maar mikt te centraal op Handanovic.

16' eerste helft, minuut 16. Vervanging bij AS Roma, Leonardo Spinazzola erin, Davide Santon eruit wissel Davide Santon Leonardo Spinazzola

14' eerste helft, minuut 14. Candreva dropt de bal voor het doel van Mirante. De Roma-doelman tikt de bal al bij al gemakkelijk weg. . Candreva dropt de bal voor het doel van Mirante. De Roma-doelman tikt de bal al bij al gemakkelijk weg.

10' eerste helft, minuut 10. Roma reageert, maar vindt vooralsnog het doel van Handanovic niet. De deur is goed gesloten achterin de Inter-defensie. Roma reageert, maar vindt vooralsnog het doel van Handanovic niet. De deur is goed gesloten achterin de Inter-defensie.

7' eerste helft, minuut 7. 2x njet voor Lukaku . De eerste kans in de wedstrijd is een feit. En die is voor Inter. Romelu Lukaku krijgt hem er net niet in met z'n linker. Een minuutje later komt Roma een 2e keer met de schrik vrij. Deze keer werkt zijn rechter niet mee. AS Roma is gewaarschuwd. . 2x njet voor Lukaku De eerste kans in de wedstrijd is een feit. En die is voor Inter. Romelu Lukaku krijgt hem er net niet in met z'n linker. Een minuutje later komt Roma een 2e keer met de schrik vrij. Deze keer werkt zijn rechter niet mee. AS Roma is gewaarschuwd.

1' eerste helft, minuut 1. START! We voetballen in San Siro! Lukaku brengt de bal aan het rollen. Hoelang duurt het voor hij zijn doelpuntje binnenprikt? . START! We voetballen in San Siro! Lukaku brengt de bal aan het rollen. Hoelang duurt het voor hij zijn doelpuntje binnenprikt?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:44 vooraf, 20 uur 44. Zoek bij Roma niet naar Dzeko. De spits zit thuis met griep. Ook Kluivert en Pastore zijn niet van de partij bij de Romeinen. Bij Inter krijgt Valero eens zijn kans. Zoek bij Roma niet naar Dzeko. De spits zit thuis met griep. Ook Kluivert en Pastore zijn niet van de partij bij de Romeinen. Bij Inter krijgt Valero eens zijn kans.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Opstellingen. Geen verrassing in de aanvalslinie van Inter. Het koningskoppel Lukaku-Lautaro moet opnieuw voor doelpunten zorgen. Bij AS Roma zien we Smalling in de defensie, die samen met Lukaku in een storm was beland met de Italiaanse krant Corriere dello sport. . Opstellingen Geen verrassing in de aanvalslinie van Inter. Het koningskoppel Lukaku-Lautaro moet opnieuw voor doelpunten zorgen. Bij AS Roma zien we Smalling in de defensie, die samen met Lukaku in een storm was beland met de Italiaanse krant Corriere dello sport.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Inter - AS Roma. Inter ontvangt vanavond de nummer 5 in de stand: AS Roma. Met het hele "Black Friday-incident" met de Italiaanse krant Corriere dello sport hoopt de spits ongetwijfeld iedereen lik op stuk te geven met enkele doelpunten. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. Inter - AS Roma Inter ontvangt vanavond de nummer 5 in de stand: AS Roma. Met het hele "Black Friday-incident" met de Italiaanse krant Corriere dello sport hoopt de spits ongetwijfeld iedereen lik op stuk te geven met enkele doelpunten. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

20:04 - Vooraf Vooraf, 20 uur 04

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Antonio Candreva, Borja Valero, Matías Vecino, Marcelo Brozovic, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi, Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Borja Valero, Antonio Candreva, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic

Opstelling AS Roma. Antonio Mirante, Davide Santon, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Henrikh Mkhitaryan, Amadou Diawara, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Diego Perotti, Nicolò Zaniolo Opstelling AS Roma Nicolò Zaniolo, Diego Perotti, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Aleksandar Kolarov, Chris Smalling, Gianluca Mancini, Davide Santon, Antonio Mirante