Heerlijke knal van Malinovski en goal in extra tijd laten Atalanta vieren

Atalanta moest tot twee keer toe een achterstand ongedaan maken. Net voor de rust lukte dat een eerste keer dankzij de eerste competitiegoal van Roeslan Malinovski. De ex-speler van Genk haalde verwoestend uit met zijn linker voor de 1-1.

Net voor het uur zette Di Carmine Hellas Verona voor de tweede keer op voorsprong, maar lang duurde dat niet. Toen de VAR had gezien dat Timothy Castagna was neergehaald in de zestien maakte Muriel gelijk vanaf 11 meter.

Atalanta ging dan op zoek naar de drie punten. Hellas Verona moest de slotfase in met een man minder na rood voor Dawidowicz en dat brak de bezoekers zuur op. Na een hoekschoip kon verdediger Djimsiti van dichtbij de 3-2 in doel werken. Zo blijft Atalanta bovenin meedraaien.