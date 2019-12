Napoli raakt steeds verder achterop na nederlaag tegen Bologna

Dat Napoli niet zijn beste seizoen speelt, is een understatement. Na een nieuwe nederlaag tegen Bologna staat de teller nu al op zes speeldagen zonder Serie A-overwinning. De ploeg van trainer Ancelotti is zo gezakt naar plaats 7 in de stand met amper 20 punten.

De thuisploeg begon nochtans goed tegen Bologna en voor de pauze zette Llorente de voorsprong op het bord. Maar de bezoekers toonden in de tweede helft plots een andere mentaliteit. De gelijkmaker van Skov Olsen viel nog voor het uur. En de klungelende Napoli-defensie gaf Sansone de 1-2 zo goed als cadeau.

Napoli dacht even dat het nog een puntje zou pakken na een treffer van opnieuw Llorente in de 94e minuut. Maar de VAR keurde de gelijkmaker af voor buitenspel. Dries Mertens mocht pas na 65 minuten tussen de lijnen komen en kon niet meer schitteren.