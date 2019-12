VIDEO: Nainggolan schittert opnieuw met heerlijke goal en assist

Voor de aftrap werd Radja Nainggolan in de bloemetjes gezet, omdat hij door de Serie A uitgeroepen was tot Speler van de Maand in november.



Onze landgenoot is ook uitstekend begonnen aan de maand december. Thuis tegen Sampdoria vuurde Nainggolan eerst nog een schot af recht op het hoofd van een tegenstander, die even groggy was.

Halfweg de 2e helft mikte Nainggolan de bal wel voorbij alles en iedereen binnen. Met een krul buiten de zestien zette hij de 1-2-aansluitingstreffer op bord.

Ook bij de 3-3 was Nainggolan waardevol door de bal loepzuiver op de voet van João Pedro te schilderen. Cerri maakte in de 96e minuut de winning goal.

Door die zege blijft Cagliari meedoen voor de Champions League-tickets. Het deelt de 4e plaats met AS Roma.