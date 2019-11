Sarri haalt zijn gram met vroege wissel Ronaldo, Dybala scoort

Juventus heeft met enige moeite zijn leidersplaats in de Serie A verdedigd tegen Milan. Juventus scoorde pas in de 77e minuut dankzij een knappe goal van invaller Dybala en springt opnieuw over Inter. Of Ronaldo de zege mee vierde, weten we niet. Hij werd na 55 minuten gewisseld en ging “not amused” meteen naar binnen.