Balotelli maakt statement en trapt het (bijna) af na racistische gezangen

Het verwerpelijke incident gebeurde in het begin van de tweede helft. Mario Balotelli werd op de korrel genomen door de fans van Hellas Verona en kon de racistische gezangen niet langer aanhoren.

De spits van Brescia nam de bal in zijn handen, trapte die woedend richting de tribunes, kreeg een gele kaart en dreigde van het veld te stappen. Ploegmaats en spelers van Verona overtuigden Balotelli om toch op het veld te blijven.

De vierde scheidsrechter las daarop een statement tegen racisme (bij nieuwe incidenten zouden de spelers naar de kleedkamer trekken) voor, waarop de match na de korte onderbreking hervat werd. Dat is de nieuwe gang van zaken in de Serie A, waar een nieuw protocol nog maar net van kracht is.

Het voorval met Balotelli is het zoveelste bedenkelijke tafereel in het Italiaanse voetbal, waar ook Romelu Lukaku al het slachtoffer van werd.