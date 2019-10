Napoli-Atalanta eindigt met boegeroep voor de ref en rood voor Ancelotti

Napoli leek tegen Atalanta op een driepunter af te stevenen, maar de slotfase had nog heel wat vuurwerk in petto. Invaller Mertens gooide de bal voor de pot, waar verdediger Kjaer alleen maar oog had voor Llorente, een andere Napolitaanse wisselspeler.

De Spaanse spits werd met een halve worstelgreep tegen de grond gewerkt, maar scheidsrechter Giacomelli zag er gek genoeg geen graten in. Tot overmaat van ramp kreeg Napoli meteen daarna het deksel op de neus: Ilicic legde pardoes de 2-2 aan de overkant in het mandje.

Bij Napoli wisten ze met hun frustratie geen blijf, zeker toen ook een tussenkomst van de VAR niets aan het wedstrijdverhaal veranderde. Tijdens alle tirades werd Napoli-coach Ancelotti op de bon geslingerd met rood. Hij zag hoe er ook in de extra tijd van 8 minuten niet meer gescoord werd: 2-2, status quo tussen de nummers 3 en 4.