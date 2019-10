Gelijkmaker Lukaku volstaat niet om Inter op kop te brengen in Serie A

Candreva opende na 23 minuten de debatten. Zijn schot op doel week af op een Parma-been en liet doelman Sepe zo kansloos. Amper drie minuten later was het weer een speler van Inter die kon scoren, maar wel eentje die op uitleenbasis voor Parma speelt. Karamoh profiteerde van een slechte terugspeelpass van Brozovic om op de doelman af te gaan.

Parma bleef lekker voetballen en Karamoh deed enkele minuten later zijn moederclub opnieuw pijn. Hij hield vier verdedigers aan de praat en legde dan netjes breed voor Gervinho: 1-2.

Conte hield zijn spelers lang in de kleedkamer en dat had effect want Inter toonde een ander gezicht. Lukaku kon ook snel scoren, maar hij moest wel bijna vijf minuten wachten om te vieren nadat hij de bal tegen de netten gejaagd had. De lijnrechter had buitenspel gezien van Candreva bij de voorzet, maar de VAR trok de buitenspellijn en zo werd de goal van de Rode Duivel toch goedgekeurd. De vreugde was niet bijzonder groot want Inter wou vooral nog een derde keer scoren.

Dat lukte Lukaku en co ondanks een stevig slotoffensief niet meer. Het bleef bij een punt in eigen huis. Dat smaakt zuur want Inter had eigenlijk een zege nodig om over concurrent Juventus te springen.