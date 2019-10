VIDEO: Jordan Lukaku viert rentree met assist en zege tegen Fiorentina

Jordan Lukaku kwam voor het laatste in actie op 20 januari. Nadien hield een knieblessure de Rode Duivel aan de kant.

In september keerde de jongere broer van Romelu Lukaku terug op het trainingsveld bij Lazio. Na 4 matchen op de bank maakte de linksback vanavond tegen Fiorentina zijn wederoptreden.

Dat deed de 25-jarige Lukaku met verve. Nadat Chiesa voor Fiorentina de openingsgoal van Correa had uitgewist, had onze landgenoot een groot aandeel in het winnende doelpunt van Immobile in de slotminuten.



Lukaku, die op het uur inviel, haalde de achterlijn en schilderde het leer op de kruin van de Italiaanse goalgetter, die de 1-2 netjes binnenkopte. Voor Immobile was het al zijn 10e goal in 9 competitiematchen.