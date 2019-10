Atalanta geeft 0-3-voorsprong weg op het veld van Lazio na 2 penalty's

Aan de rust leken de bezoekers hun schaapjes al op het droge te hebben. Muriel scoorde twee keer voor het halfuur en Gomez deed daat nog een doelpunt bij voor de pauze. Maar Atalanta kon de riante bonus niet verzilveren.

De ommekeer begon met een strafschopgoal van Immobile in minuut 69. De thuisploeg zat beter in de wedstrijd en amper een minuut later maakte Correa er al 2-3 van. Atalanta kreeg nog wel een uitstekende kans op de 2-4, maar door de vermoeidheid kregen de spelers de bal er tijdens een doldwaze fase in de zestien maar niet in.

Dat brak de bezoekers zuur op want na een nieuwe fout in de zestien, mocht Immobile weer een penalty nemen. Hij zette de 3-3-eindstand op het bord.