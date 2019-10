VIDEO: Nainggolan wijst Cagliari de weg met een weergaloze goal

Cagliari beleefde een leuke namiddag in de Sardijnse zon. Al na 9 minuten opende de thuisploeg de score dankzij Radja Nainggolan, en hoe. Onze landgenoot scoorde met een pegel in de bovenhoek van buiten de zestien: 1-0.

Na de rust kwam Nainggolan dicht bij een tweede treffer, maar zijn volley belandde op de paal. De bezoekers van SPAL probeerden wel het tij te keren, maar kregen halfweg de tweede helft een tweede opdoffer. Met de 2-0 van Farago had Cagliari zijn schaapjes op het droge.

Niet veel later liep Nainggolan tegen een gele kaart en mocht hij gaan rusten van zijn coach. De zege kwam niet meer in gevaar en zo blijft Cagliari het uitstekend doen in de Serie A en met veertien punten wippen ze over AS Roma en Lazio naar de vijfde plaats.