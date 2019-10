Juventus zet Inter met de voeten op de grond in topper (video)

Inter ontving Juventus met vertrouwen na 18/18 in de competitie. De match tegen de landskampioen was de eerste echte test voor de ploeg van Conte en voor Lukaku op eigen bodem.

Wie bij een Italiaanse topper aan een gesloten, tactisch schaakspel denkt, had het mis. Beide trainers stuurden hun teams met open vizier, aanvallend en met gezonde intensiteit het veld op. De eerste helft was bijzonder vermakelijk.

Dybala opende de score al na 4 minuten door uit een scherpe hoek door de benen van Skriniar binnen te knallen. Inter was niet aangeslagen en deed goed mee. Uitblinker in de eerste helft Martinez maakte gelijk vanop de stip. De VAR verdiende voor die penalty een pluim, want zag bijzonder snel wat eerst moeilijk te zien was in de herhaling: De Ligt had de bal als eerste met de arm geraakt.

In de tweede helft zakte het tempo. Juventus was de betere ploeg. Bovendien kon Juve rekenen op zijn kwalitatievere bank. Sarri haalde Higuain van stal en die maakte het verschil na een prachtige combinatie van Ronaldo en Betancur door het centrum (zie video).

Romelu Lukaku slaagde niet echt voor zijn test. Als excuus gold dat hij enkele keren hard aangepakt werd door het duo De Ligt en Bonucci, maar hij maakte meermaals een slechte beurt in het samenspel en was ook te weinig een dreiging voor doel.