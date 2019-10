VIDEO: Roma-staf verliest pedalen na afgekeurde goal, ref deelt 2 rode kaarten uit

Tegen een defensief Cagliari leek AS Roma lange tijd op weg naar een puntendeling. De Romeinen kwamen op achterstand nadat de VAR Cagliari een penalty had toegekend. Een controversiële beslissing, want Mancini had de bal ongelukkig tegen zijn arm gekregen.

Toen Cagliari-speler Ceppitelli een voorzet in eigen doel werkte, geloofde AS Roma weer vol in de overwinning. Het knokte een uur lang en in de extra tijd leek het daarvoor beloond te worden.



Nikola Kalinic had de winning goal op het bord gezet. Maar de VAR vergalde het feestje en keurde het doelpunt af. De Roma-spelers en vooral de trainersstaf schoten na de wedstrijd in een Spaanse colère.



Scheidsrechter Massa probeer de brand te blussen door rode kaarten uit te delen aan hoofdcoach Paulo Fonseca en zijn medewerker Nuno Romano.