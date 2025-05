Weer een stap dichter bij de titel: Napoli heeft genoeg aan één goeie vrije trap in Lecce

Napoli blijft in polepositie voor een nieuwe titel. De Zuid-Italianen boekten zaterdagavond een krappe zege op bezoek bij Lecce. Na 24 minuten nagelde Giacomo Raspadori, de spitsbroer van Romelu Lukaku, een vrije trap in de hoek van de doelman. Napoli telt op 3 speeldagen van het eind 6 punten meer dan Inter, dat later op de avond nog in actie komt.