Nieuwe mijlpaal voor Romelu Lukaku: met 400e goal zet hij Napoli op weg naar de zege tegen AC Milan

Een nieuwe dag, een nieuwe mijlpaal voor Romelu Lukaku. Tegen AC Milan was Lukaku alweer goed voor een doelpunt, zijn 400e al in zijn profcarrière. Zijn goal zette Napoli op weg naar de zege tegen AC Milan. Zo blijft Napoli in het spoor van leider Inter in de Serie A.

Met twee uiterst belangrijke doelpunten voor de Rode Duivels tegen Oekraïne zette Romelu Lukaku zijn teller op 399 goals in zijn profcarrière.



Die goede vorm trok Lukaku door bij Napoli, met opnieuw een belangrijk doelpunt. Lukaku verschalkte doelman Mike Maignan met een overhoeks schot in de 19e minuut.



Zo stond Napoli al snel 2-0 voor, want Matteo Politano had de score al na amper 2 minuten geopend.



Lukaku en co. verdedigden de voorsprong relatief vlot, tot AC Milan in de 70e minuut een strafschop kreeg. Alleen kon Santiago Jimenez de elfmeter niet omzetten.



De 2-1 zou uiteindelijk nog wel vallen voor Milan. Maar dichter dan de aansluitingstreffer van Luka Jovic zouden de Rossoneri niet meer komen, ondanks een fel slotoffensief.



Zo bleek de treffer van Lukaku opnieuw van levensbelang voor Napoli. Door de overwinning blijft het leider Inter binnen schot houden. Het volgt op 3 punten in de stand.



En Lukaku? Die kan beginnen aftellen naar doelpunt 500.