AS Roma krijgt top 4 stilaan in het vizier na 7e competitiezege op een rij

In de Serie A heeft AS Roma zijn 7e overwinning op rij behaald, al hadden de Romeinen zaterdagavond maar weinig overschot op bezoek bij staartploeg Lecce. Artem Dovbyk maakte in de slotfase het verlossende doelpunten voor de Giallorossi.

AS Roma was de voorbije weken de ploeg in vorm in de Serie A, al was de vraag of de interlandbreak een effect zou hebben op het momentum voor de Romeinen. Bovendien viel talisman Paulo Dybala deze week uit met een blessure die een punt zette achter zijn seizoen.

Roma had het zaterdagavond dan ook niet onder de markt met Lecce, dat kon rekenen op een uitstekend keepende Wladimiro Falcone.

Pas 10 minuten voor tijd konden de Giallorossi de ban breken: Dovbyk kapte zich uitstekend vrij en nam Falcone te grazen in de korte hoek. In de slotminuten liet Shomurodov nog de 0-2 liggen.

Bij Roma begon Alexis Saelemaekers in de basis, maar de Rode Duivel liep wel tegen een gele kaart aan en mist daardoor de clash met Juventus van volgende week zondag.