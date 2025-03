Titelkansen van Atalanta en De Ketelaere krijgen nieuwe knauw na nederlaag bij Fiorentina

Atalanta moet bovenaan in de Serie A stilaan definitief de rol lossen. Het team van Charles De Ketelaere leed op bezoek bij Fiorentina een tweede nederlaag op een rij. In de stand kunnen Inter en Napoli zo 9 en 6 punten uitlopen.

Twee speeldagen geleden mocht Atalanta nog dromen van een eerste landstitel, maar twee nederlagen later heeft die droom een stevige knauw gekregen. Na de nederlaag tegen titelconcurrent Inter volgde zondag een krap verlies op bezoek bij Fiorentina.

De thuisploeg opende op slag van rust de score via Moise Kean. De Italiaanse international ontfutselde de bal bij Isak Hien en legde het leer vervolgens oog in oog met Marco Carnesecchi kurkdroog tegen de netten - zijn 16e van het seizoen.

Atalanta slaagde er in de tweede helft niet in om de scheve situatie nog recht te trekken. Ook Charles De Ketelaere bleef onder zijn niveau en werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

In de stand kan leider Inter deze avond 9 punten uitlopen op Atalanta. Eerste achtervolger Napoli kan bij winst in de topper tegen Milan 6 punten afstand nemen van De Ketelaere en co.