Geen triootje aan de top in de Serie A: Inter gaat solo na winst in topper bij Atalanta

Door het puntenverlies van Napoli eerder deze speeldag in Venetië konden we na dit weekend een koptrio krijgen in de Serie A. Daarvoor moest Atalanta in eigen huis dan wel de 3 punten thuis houden tegen Inter.

Bij de thuisploeg bleef Charles De Ketelaere aanvankelijk op de bank. De Belg mocht pas op het uur invallen, enkele minuten nadat Carlos Augusto er 0-1 van gemaakt had. De Braziliaan kopte een hoekschop van Calhanoglu staalhard binnen.

Atalanta was voetballend niet de mindere van Inter, maar de Milanezen gaven wel weinig weg en toonden zich bovendien efficiënt in de aanval. In de slotfase legde Lautaro Martinez de match in een beslissende plooi, met een schicht vanuit een scherpe hoek.

Door de zege is Inter nu alleen leider in de Serie A, met 3 punten meer dan Napoli. Nummer 3 Atalanta volgt op zijn beurt op 3 punten van de Napolitanen.