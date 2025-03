Pijnlijk debuut: gevallen ster Dele Alli sluit zijn eerste speelminuten bij Como af met rood

Een debuut om snel te vergeten. Dele Alli heeft in zijn eerste speelminuten voor Como meteen rood gepakt. Een pijnlijke afsluiter in een 2-1-nederlaag tegen Milan.

Bij Tottenham Hotspur was Dele Alli al op zeer jonge leeftijd een absolute uitblinker, maar de voorbije maanden raakte zijn carrière in het slop. Bij Como kreeg de gevallen ster deze winter een nieuwe kans.

Coach Cesc Fabregas gunde de 28-jarige Engelsman zijn eerste speelminuten tegen AC Milan, maar lang duurde zijn invalbeurt niet. Na een stevige overtreding werd Dele Alli in de extra tijd van het veld gestuurd.

Een pijnlijke afsluiter van een wedstrijd die er voor Como toch even rooskleurig uitzag in plaats van roodkleurig. Lucas da Cunha bracht de bezoekers op voorsprong in Milaan.

Een 4e nederlaag in 5 matchen in de Serie A? Zo ver kwam het niet voor de ploeg van Sergio Conceiçao. Met een goal en een assist hielp de Nederlander Tijjani Reijnders alsnog aan de overwinning.