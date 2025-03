Napoli komt met de schrik vrij in topper tegen Inter na ultieme gelijkmaker in de 87e minuut

Een diepe zucht van opluchting weerklonk vanavond in Napels.

De ploeg van Antonio Conte was de laatste weken wat in verval geraakt in het klassement en zag in de topper tegen Inter - dat sinds kort de leider is in de Serie A - bijna een doemscenario voltrekken.



De mannen uit Milaan kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via een héérlijke vrije trap van Federico Dimarco. De onstuimige vleugelverdediger schilderde het leer vanaf 25 meter de verste winkelhaak binnen: 0-1.



Het Diego Armando Maradona Stadion was even in een diepe rouw gehuld. Maanden droomden ze in het voetbalgekke Napels opnieuw van de Scudetto, maar met een virtuele kloof van vier punten leek het steeds meer te vervellen tot een vaag verlangen.



Toch bleven de supporters het vuur aanwakkeren op het veld. Met succes, in een ferme veldslag beukte Napoli steeds nadrukkelijker op de deur van Inter-doelman Martinez. Ook Romelu Lukaku, die vooral als bliksemafleider en pivot fungeerde, knokte zich weer in de wedstrijd.



En die veerkracht zou de thuisploeg in allerlaatste instantie nog verzilveren. Wanneer ook Cyril Ngonge nog tussen de lijnen was gekomen, combineerde Napels zich in de 87e minuut nog naar een ultieme gelijkmaker.



Oef - Lukaku en Napoli leven toch nog in de titelstrijd, dat met Inter, Napoli en Atalanta op slechts twee punten van elkaar spannender is dan ooit.